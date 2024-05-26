Tokat'ta karayoluna çıkan anne ayı ve 2 yavrusu kamerada
TOKAT'ta karayoluna çıkan anne ayı ve 2 yavrusu, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
TOKAT'ta karayoluna çıkan anne ayı ve 2 yavrusu, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bulunan Fatlı Köprüsü mevkisinde yola çıkan anne ayı ve 2 yavrusu, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. D-100 karayolunda seyir halinde olan araçlardan korkan ayı ve yavrularının kaçtığı anlar kameralara yansıdı.
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