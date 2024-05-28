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        Tokat'ta yaylaya yıldırım düştü: 1 ölü

        TOKAT'ta,koyunlarına bakmak için yaylaya çıkan Mustafa Derin (47), bölgeye yıldırım düşmesiyle hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:05
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        Tokat'ta yaylaya yıldırım düştü: 1 ölü
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        TOKAT'ta,koyunlarına bakmak için yaylaya çıkan Mustafa Derin (47), bölgeye yıldırım düşmesiyle hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde meydana geldi. Koyunlarına bakmak için yaylaya çıkan Mustafa Derin'in bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Derin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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