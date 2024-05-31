Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        14 yaşındaki çocuk, babasından izinsiz aldığı otomobille sulama kanalına uçtu: 2 ölü

        TOKAT'ta, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçan otomobilin 14 yaşındaki sürücüsü Umut Açar ile araçtaki arkadaşı Volkan Başar (13), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 23:52 Güncelleme: 31.05.2024 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        14 yaşındaki çocuk, babasından izinsiz aldığı otomobille sulama kanalına uçtu: 2 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT'ta, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçan otomobilin 14 yaşındaki sürücüsü Umut Açar ile araçtaki arkadaşı Volkan Başar (13), yaşamını yitirdi. Umut Açar'ın, otomobili babasından izinsiz alıp, arkadaşı Volkan Başar ile gezintiye çıktığı öğrenildi.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında merkeze bağlı Kömeç köyü Beyaslan mevkisinde meydana geldi. Babasına ait otomobili izinsiz alıp, arkadaşı ile birlikte trafiğe kapalı yolda gezmeye çıkan Umut Açar yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Su dolu kanala uçan otomobilin sürücüsü ile arkadaşı Volkan Başar, araçtan çıkamadı. Kazayı gören vatandaşlar suya girip iki çocuğu da otomobilden çıkardı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 2 çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Umut ve arkadaşı Volkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fidan 'son teklif'i Blinken ile görüştü
        Fidan 'son teklif'i Blinken ile görüştü
        Sele kapılan kadını taksici kurtardı
        Sele kapılan kadını taksici kurtardı
        Biden: İsrail ateşkes önerisi sundu
        Biden: İsrail ateşkes önerisi sundu
        Ambulansa ısrarla yol vermediler
        Ambulansa ısrarla yol vermediler
        Sudani'den Habertürk'e açıklamalar
        Sudani'den Habertürk'e açıklamalar
        Komşuların kavgasına soruşturma
        Komşuların kavgasına soruşturma
        Kuzey Kore lideri tatbikatı izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatı izledi
        "Faşist bir devlette yaşıyoruz"
        "Faşist bir devlette yaşıyoruz"
        Fenomen eşe 58 bıçak darbesinde karar
        Fenomen eşe 58 bıçak darbesinde karar
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Büyük tehlike atlattı
        Büyük tehlike atlattı
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Tokat'ta kullandığı otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada 14 yaşındaki...
        Tokat'ta kullandığı otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada 14 yaşındaki...
        Tokat'ta bir çocuğu öldürdüğü iddia edilen sanık ilk kez hakim karşısına çı...
        Tokat'ta bir çocuğu öldürdüğü iddia edilen sanık ilk kez hakim karşısına çı...
        TOGÜ'de bahar spor turnuvaları tamamlandı
        TOGÜ'de bahar spor turnuvaları tamamlandı
        Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Niksar Kaymakamı Çeçen, şehit Uğur Bora anısına yapılan kütüphaneyi açtı
        Niksar Kaymakamı Çeçen, şehit Uğur Bora anısına yapılan kütüphaneyi açtı
        TOGÜ Almus Meslek Yüsekokulunda mezuniyet töreni yapıldı
        TOGÜ Almus Meslek Yüsekokulunda mezuniyet töreni yapıldı