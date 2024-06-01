Babasından izinsiz aldığı otomobille kanala uçan Umut ve arkadaşı Volkan toprağa verildi

TOKAT'ta, babasından izinsiz aldığı otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada hayatını kaybeden sürücüsü Umut Açar (14) ile yanındaki arkadaşı Volkan Başar (13), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında merkeze bağlı Kömeç köyü Beyaslan mevkisinde meydana geldi. Umut Açar, arkadaşı Volkan Başar ile birlikte babası Abdullah Açar’dan izinsiz aldığı otomobille trafiğe kapalı yolda gezmeye çıktı. Bir süre sonra Umut Açar’ın kontrolünü yitirdiği 25 EF 558 plakalı otomobil, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Durumu fark edip yardıma koşan çevredekiler, suyla dolu olan kanaldaki araçtan iki arkadaşı çıkardı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Umut Açar ile Volkan Başar, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Abdullah ve Feride Açar çiftinin 2 çocuğundan biri olan Umut Açar ile Nurgül ve Kenan Başar çiftinin 3 çocuğundan Volkan Başar’ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Kömeç köyüne getirildi. Burada, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası iki arkadaş, köy mezarlığında toprağa verildi.