Serinlemek için girdiği çayda boğuldu
TOKAT'ınErbaa ilçesinde serinlemek için Kelkit Çayı'na giren Cemal Karayaka (19), hayatını kaybetti.
TOKAT'ınErbaa ilçesinde serinlemek için Kelkit Çayı'na giren Cemal Karayaka (19), hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.00 sıralarında Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için Kelkit Çayı'na giren Cemal Karayaka, bir süre sonra suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler ile çevredekiler, Karayaka'yı bulmak için çalışma başlattı. Karayaka, bir süre sonra sudan çıkarıldı. Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karayaka, kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.
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