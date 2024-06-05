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        Motosikletle tehlikeli hareketler yapan 2 sürücüye 3 bin 576 lira ceza

        TOKAT'ta motosikletin üzerine uzanıp, tehlikeli şekilde seyreden 2 sürücüye toplam 3 bin 576 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:43 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:45
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        Motosikletle tehlikeli hareketler yapan 2 sürücüye 3 bin 576 lira ceza
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        TOKAT'ta motosikletin üzerine uzanıp, tehlikeli şekilde seyreden 2 sürücüye toplam 3 bin 576 lira ceza uygulandı.

        Turhal ilçesinde motosikletin üzerine uzanıp, tehlikeli şekilde yolda seyreden 2 kişinin görüntüleri sonrası polis harekete geçti. Kimlikleri tespit edilen 2 motosikletliye toplam 3 bin 576 lira para cezası uygulandı. Tokat Valiliği'nden yapılan açıklamada 1 Nisan tarihinden bu yana motosikletlere yönelik denetimlerin sürdüğü belirtilerek, "İlimiz Turhal ilçesi sınırlarında motosikletlerle akrobatik hareketler yaptıkları görüntüler sosyal medyada yayınlanan 2 motosiklet tespit edilmiş ve araç sahiplerine 3 bin 576 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca sürücüler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu nedeniyle adli soruşturma da yürütülecektir" denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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