Motosikletle tehlikeli hareketler yapan 2 sürücüye 3 bin 576 lira ceza

TOKAT'ta motosikletin üzerine uzanıp, tehlikeli şekilde seyreden 2 sürücüye toplam 3 bin 576 lira ceza uygulandı.

Turhal ilçesinde motosikletin üzerine uzanıp, tehlikeli şekilde yolda seyreden 2 kişinin görüntüleri sonrası polis harekete geçti. Kimlikleri tespit edilen 2 motosikletliye toplam 3 bin 576 lira para cezası uygulandı. Tokat Valiliği'nden yapılan açıklamada 1 Nisan tarihinden bu yana motosikletlere yönelik denetimlerin sürdüğü belirtilerek, "İlimiz Turhal ilçesi sınırlarında motosikletlerle akrobatik hareketler yaptıkları görüntüler sosyal medyada yayınlanan 2 motosiklet tespit edilmiş ve araç sahiplerine 3 bin 576 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca sürücüler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu nedeniyle adli soruşturma da yürütülecektir" denildi.