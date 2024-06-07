Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Turhal ilçesi Arzupınar köyü yakınlarında meydana geldi. Mecit Görel (46) yönetimindeki 06 BFJ 993 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Rüşan Görel (57), Yeliz İlhan (27) ve Suzan Görel (55) yaşamını yitirirken, sürücü ve araçtaki Ecrin İlhan (5) ve Levent Görel (18) ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.