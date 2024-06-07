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        Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

        TOKAT'ın Turhal ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 19:32 Güncelleme: 07.06.2024 - 19:35
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        Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı
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        TOKAT'ın Turhal ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Turhal ilçesi Arzupınar köyü yakınlarında meydana geldi. Mecit Görel (46) yönetimindeki 06 BFJ 993 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Rüşan Görel (57), Yeliz İlhan (27) ve Suzan Görel (55) yaşamını yitirirken, sürücü ve araçtaki Ecrin İlhan (5) ve Levent Görel (18) ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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