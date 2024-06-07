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        Hastanın, polis memuruna yumruklu saldırısı kamerada

        TOKAT'ta, tedavi gördüğü Tokat Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 19:42 Güncelleme: 07.06.2024 - 19:45
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        Hastanın, polis memuruna yumruklu saldırısı kamerada
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        TOKAT'ta, tedavi gördüğü Tokat Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden Tokat Devlet Hastanesi Nöroloji Polikliniğine için getirilen hasta, görevlilerin elinden kurtulup, hastane bahçesindeki polis memuru Hilal Karan'a yumruk atıp yaraladı. Saldırı kameralara yansıdı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Tokat Devlet Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Tokat Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören Yoldaş Can T., görevliler eşliğinde Tokat Devlet Hastanesi Nöroloji Polikliniğine getirildi. Yoldaş Can T., tedavisinin ardından tekrar Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi götürüleceği sırada, görevlilerin elinden kurtularak, hastane bahçesinde gördüğü polis memuru Hilal Karan'a yumruk attı. Karan, hastanın saldırısıyla yaralandı. Polis memuru tedaviye alınırken, hasta ise tedavi gördüğü Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi götürüldü. Hastanın polise saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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