Salamura yapımı için yakılan ateşin sıçradığı ev yandı

Erbaa ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Üzümlü köyünde, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Üzüm yapraklarını salamura yapmak için evin önünde yakılan ateş, Hasan Erarslan'a ait ahşap eve sıçradı. İhbarla bölgeye Erbaa Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Geniş çaplı hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi.

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde üzüm yaprağını salamura yapmak için yakılan ateş eve sıçradı. İki katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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