Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Salamura yapımı için yakılan ateşin sıçradığı ev yandı

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde üzüm yaprağını salamura yapmak için yakılan ateş eve sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 15:42 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salamura yapımı için yakılan ateşin sıçradığı ev yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde üzüm yaprağını salamura yapmak için yakılan ateş eve sıçradı. İki katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Erbaa ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Üzümlü köyünde, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Üzüm yapraklarını salamura yapmak için evin önünde yakılan ateş, Hasan Erarslan'a ait ahşap eve sıçradı. İhbarla bölgeye Erbaa Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Geniş çaplı hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        1 çocuk annesiydi! Evde bıçaklanıp öldürüldü!
        1 çocuk annesiydi! Evde bıçaklanıp öldürüldü!
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı
        YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        "Sonunu düşünen kahraman olamaz"
        "Sonunu düşünen kahraman olamaz"
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Para sorununa karşı stratejiler
        Para sorununa karşı stratejiler
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı

        Benzer Haberler

        Tokat'ta çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Tokat'ta çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Tokat'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta polise yumruk atan hastaya kasten yaralamadan soruşturma açıldı
        Tokat'ta polise yumruk atan hastaya kasten yaralamadan soruşturma açıldı
        Hastanın, polis memuruna yumruklu saldırısı kamerada
        Hastanın, polis memuruna yumruklu saldırısı kamerada
        Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı
        Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı
        Başçiftlik'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı
        Başçiftlik'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı