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        Tokat'ta orman yangını

        TOKAT'ın Niksar ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 20:51 Güncelleme: 10.06.2024 - 20:55
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        Tokat'ta orman yangını
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        TOKAT’ın Niksar ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangın 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

        Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Ustahasan köyünde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. 40 dönümlük ormanda etkili olan yangına müdahale için bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının devam ettiği bölgede incelemelerde bulunan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Ustahasan köyümüzde yaklaşık 40 dönümlük alanda etkili olan yangını önlemeyle ilgili olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Tüm ekiplerimiz ve civar itfaiyelerimiz şu an olay yerinde. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde yangını söndürmek için gayret gösteriyoruz” dedi.

        40 dönümlük alanda çıkan yangın, ekiplerin 5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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