Elektrik teli koptu, çıkan yangında 5 dönüm arpa ekili tarla zarar gördü
TOKAT'ın Turhal ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle kopan elektrik kabloları arpa ekili tarlada yangına yol açtı.
TOKAT'ın Turhal ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle kopan elektrik kabloları arpa ekili tarlada yangına yol açtı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 5 dönem arpa ekili tarla kül oldu.
Turhal ilçesine bağlı Kızkayası köyünde saat 20.00 sıralarında şiddetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik kabloları arpa ekili tarlaya düştü. Oluşan kıvılcımların yol açtığı yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Turhal Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin yoğun çabasıyla yangın söndürülürken, tarlada ekili 5 dönüm arpa kül oldu.
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