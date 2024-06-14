Elektrik teli koptu, çıkan yangında 5 dönüm arpa ekili tarla zarar gördü

TOKAT'ın Turhal ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle kopan elektrik kabloları arpa ekili tarlada yangına yol açtı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 5 dönem arpa ekili tarla kül oldu.

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