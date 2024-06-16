Tokat'ta acemi kasaplar hastanelere koştu
TOKAT'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini yaralayıp hastanelik oldu.
TOKAT'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini yaralayıp hastanelik oldu.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde, belirlenen alanlarda kurban kesen bazı kasaplar, kendilerini yaralayıp hastanelere gitti. Kent merkezinde kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralananlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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