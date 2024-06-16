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        Tokat'ta acemi kasaplar hastanelere koştu

        TOKAT'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini yaralayıp hastanelik oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 13:15 Güncelleme: 16.06.2024 - 13:20
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        Tokat'ta acemi kasaplar hastanelere koştu
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        TOKAT'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini yaralayıp hastanelik oldu.

        Kurban Bayramı'nın ilk gününde, belirlenen alanlarda kurban kesen bazı kasaplar, kendilerini yaralayıp hastanelere gitti. Kent merkezinde kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralananlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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