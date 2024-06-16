Husumetlileri ile karşılaşınca tabanca ile ateş açtı: 1 yaralı

TOKAT'tahusumetlileri ile karşılaşan Metehan E.'nin tabanca ile açtığı ateşte 1 kişi yaralandı. Metehan E. kaçarken, 4 kişi ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Tokat Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Fatih G. (28), Hüseyin K. (27), Berkant K (28). ve Turan Ü'nün (28) içerisinde bulunduğu 60 AEL 173 plakalı otomobile, iddiaya göre daha önceden husumetli oldukları Metehan E. tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonrası araç içerisinde bulunan Hüseyin K., hafif şekilde yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Hüseyin K. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, Metehan E. olay yerinden kaçtı. Olay ile ilgili tedavisi tamamlanan Hüseyin K. ile diğer 3 kişi ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Kaçan şüpheli yakalamak için çalışma başlatıldı.