Müzikhol sabinin göğsünden vurulmuş cesedi bulundu

Merkeze bağlı Döllük köyünde dün gece bir bahçede yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yerde yatan kişinin göğsünden vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin Niksar ilçesinde müzikhol sahibi Soner Dirim olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.