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        Tokat'ta yumruklu 'yol verme' kavgası kamerada

        TOKAT'ta, 'yol verme' meselesinden çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 16:02 Güncelleme: 22.06.2024 - 16:05
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        Tokat'ta yumruklu 'yol verme' kavgası kamerada
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        TOKAT'ta, 'yol verme' meselesinden çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Erbaa ilçesinde otogar kavşağında iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması, tekme tokat ve yumruklu kavgaya dönüştü. Polisin güçlükle ayırdığı taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Kavga anları ise çevreden bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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