Tokat'ta yumruklu 'yol verme' kavgası kamerada

Erbaa ilçesinde otogar kavşağında iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması, tekme tokat ve yumruklu kavgaya dönüştü. Polisin güçlükle ayırdığı taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Kavga anları ise çevreden bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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