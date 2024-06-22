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        Düğünde atılan havai fişek, araziye düşüp yangın çıkardı

        TOKAT'ta bir düğün sırasında atılan havai fişek, araziye düşerek yangına neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 21:05 Güncelleme: 22.06.2024 - 21:10
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        Düğünde atılan havai fişek, araziye düşüp yangın çıkardı
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        TOKAT'ta bir düğün sırasında atılan havai fişek, araziye düşerek yangına neden oldu.

        Kent merkezinde bir düğün salonunda akşam saatlerinde yapılan düğünde, gelin ve damadın çıkışı sırasında havai fişek atıldı. Atılan havai fişekler, salonun yan tarafındaki kuru otlarla kaplı araziye düştü. Otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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