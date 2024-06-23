Müzikhol sahibinin cinayet şüphelisi yakalandı

TOKAT'ta alacak verecek nedeniyle öldürülen müzikhol sahibi Soner Dirim'in (38) cinayet şüphelisi N.E., yakalandı.

Olay, 2 gün önce merkeze bağlı Döllük köyünde meydana geldi. Köyde bir bahçede yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatan kişinin göğsünden vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen kişinin Niksar ilçesinde müzikhol sahibi Soner Dirim'in olduğunu saptayan jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Dirim'in gece saatlerinde Döllük köyünde oturan N.E. ile birlikte köye geldiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, N.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.