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        Müzikhol sahibinin cinayet şüphelisi yakalandı

        TOKAT'ta alacak verecek nedeniyle öldürülen müzikhol sahibi Soner Dirim'in (38) cinayet şüphelisi N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 14:53 Güncelleme: 23.06.2024 - 14:55
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        Müzikhol sahibinin cinayet şüphelisi yakalandı
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        TOKAT'ta alacak verecek nedeniyle öldürülen müzikhol sahibi Soner Dirim'in (38) cinayet şüphelisi N.E., yakalandı.

        Olay, 2 gün önce merkeze bağlı Döllük köyünde meydana geldi. Köyde bir bahçede yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatan kişinin göğsünden vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen kişinin Niksar ilçesinde müzikhol sahibi Soner Dirim'in olduğunu saptayan jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Dirim'in gece saatlerinde Döllük köyünde oturan N.E. ile birlikte köye geldiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, N.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        N.E. sabah saatlerinde Tokat merkezden bir taksiye binerek Niksar ilçesine gitti. Burada ücreti eksik vermesi üzerine taksici ile N.E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında N.E. yanındaki tabancasıyla havaya ateş ederek kaçtı. Taksicinin şikayeti üzerine Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.E.'yi kısa sürede yakaladı.

        N.E.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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