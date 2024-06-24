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        'Arazi sulaması' tartışmasında komşularına tüfekle ateş açtı; kadın öldü, eşi ağır yaralandı

         TOKAT'ınNiksar ilçesine, komşular arasında arazi sulaması nedeniyle çıkan silahlı kavgada Erdoğan Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 00:47 Güncelleme: 24.06.2024 - 00:50
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        'Arazi sulaması' tartışmasında komşularına tüfekle ateş açtı; kadın öldü, eşi ağır yaralandı
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         TOKAT'ınNiksar ilçesine, komşular arasında arazi sulaması nedeniyle çıkan silahlı kavgada Erdoğan Y. (50), komşuları Selahattin (51) ve eşi Esme Türk'e (46) av tüfeğiyle ateş açtı. Esme yaşamını yitirirken, ağır yaralanan eşi Selahattin Türk ise tedaviye alındı. 

        ​Olay, akşam saatlerinde Niksar ilçesine bağlı Umurlu köyünde meydana geldi. Erdoğan Y., iddiaya göre, arazi sulaması nedeniyle komşusu Selahattin Türk ile tartışmaya başladı Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Y., av tüfeği ile komşusu Selahattin Türk ve eşi Esme Türk'e ateş açtı. Türk çifti kanlar içerisinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı karı- koca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esme Türk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan eşi Selahattin Türk ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Erdoğan Y. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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