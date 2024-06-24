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        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak kamerada

        TOKAT'ta bir kadın, zincir market çalışanı kadını saçından tutup dondurucu dolaba kafasını vurarak darbetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 01:42 Güncelleme: 24.06.2024 - 01:45
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        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak kamerada
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        TOKAT'ta bir kadın, zincir market çalışanı kadını saçından tutup dondurucu dolaba kafasını vurarak darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        Olay, dün kent merkezinde bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Sevgi H., bilinmeyen nedenle market çalışanı Buse U.'ya saldırdı. Sevgi H., eline saçlarını doladığı Buse U.'yu sürükleyip, markette bulunan dondurucu dolaba defalarca kafasını vurdu. Sevgi H., diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan Sevgi H. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Buse U.'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde; darbedilen Buse U.'nun çığlık çığlığa kaldığı anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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