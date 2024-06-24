Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak kamerada

TOKAT'ta bir kadın, zincir market çalışanı kadını saçından tutup dondurucu dolaba kafasını vurarak darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün kent merkezinde bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Sevgi H., bilinmeyen nedenle market çalışanı Buse U.'ya saldırdı. Sevgi H., eline saçlarını doladığı Buse U.'yu sürükleyip, markette bulunan dondurucu dolaba defalarca kafasını vurdu. Sevgi H., diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan Sevgi H. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Buse U.'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.