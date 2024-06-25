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        Parkta oynayan çocuğun omzuna yorgun mermi isabet etti

        TOKAT'ta mahalle arasındaki parkta oynayan Kaan Altuntaş (10), omzuna isabet eden yorgun mermi ile yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 21:31 Güncelleme: 25.06.2024 - 21:35
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        Parkta oynayan çocuğun omzuna yorgun mermi isabet etti
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        TOKAT'ta mahalle arasındaki parkta oynayan Kaan Altuntaş (10), omzuna isabet eden yorgun mermi ile yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Beybağı Mahallesinde meydana geldi. Mahalle parkında arkadaşları ile oynayan Kaan Altuntaş, birden yere düştü. Yere düşen Kaan'ın omzunda kan izini gören arkadaşları ailesine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaan Altuntaş'ın yapılan ilk müdahalede sağ omzuna yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Kemiğe saplanan yorgun merminin çıkarılması için Kaan Altuntaş ameliyatı alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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