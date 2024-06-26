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        Traktör, şarampole devrildi; köy muhtarı öldü

        TOKAT'ın Niksar ilçesinde traktörün şarampole devrildiği kazada köy muhtarı Hıdır Çaka (61), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 14:51 Güncelleme: 26.06.2024 - 14:55
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        Traktör, şarampole devrildi; köy muhtarı öldü
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        TOKAT'ın Niksar ilçesinde traktörün şarampole devrildiği kazada köy muhtarı Hıdır Çaka (61), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Niksar ilçesine bağlı Mutluca köyünde meydana geldi. Köyden yaylaya gitmek için 60 ACJ 474 plakalı yola çıkan muhtar Hıdır Çaka'nın kullandığı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde muhtar Hıdır Çaka'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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