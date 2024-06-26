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        Tokat'ta ahır yangını; 500 büyükbaş tahliye edildi

        TOKAT'ta 500 büyükbaşın bulunduğu ahır ve samanlık, çıkan yangında zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 14:59 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:00
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        Tokat'ta ahır yangını; 500 büyükbaş tahliye edildi
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        TOKAT’ta 500 büyükbaşın bulunduğu ahır ve samanlık, çıkan yangında zarar gördü. Ahırdaki hayvanlar ise tahliye edildi.

        Merkeze bağlı Büyükbağlar köyünde Tokat-Turhal kara yolundaki Abdullah Doğan'a ait 500 büyükbaşın bulunduğu ahır ve samanlıkta saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Besiciler, ahırdaki hayvanları tahliye etti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk olarak Pazar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Tokat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş ekipleri, duman altında kalan Tokat-Turhal kara yolunda olası bir kaza ihtimaline karşı güvenlik tedbiri alarak sürücüleri yönlendirdi.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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