Tokat'ta ahır yangını; 500 büyükbaş tahliye edildi

TOKAT’ta 500 büyükbaşın bulunduğu ahır ve samanlık, çıkan yangında zarar gördü. Ahırdaki hayvanlar ise tahliye edildi.

Merkeze bağlı Büyükbağlar köyünde Tokat-Turhal kara yolundaki Abdullah Doğan'a ait 500 büyükbaşın bulunduğu ahır ve samanlıkta saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Besiciler, ahırdaki hayvanları tahliye etti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk olarak Pazar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.