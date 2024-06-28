Külotlu çorap cinayetinde eski kız arkadaşa ağırlaştırılmış, babasına da müebbet hapis

İSTANBUL'da geçen yıl el ve ayakları bağlanarak külotlu çorapla boğulan ve Tokat'ta ikamet eden Semih Sevim cinayetinde tutuklu yargılanan eski kız arkadaşı Seçil Çiftçi'ye ağırlaştırılmış müebbet, babası Cemal Çiftçi'ye ise müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; 1 Ocak 2023'de Sancaktepe'de ormanda elleri ve ayakları bağlanıp, külotlu çorapla boğulmuş kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri; mantar toplamaya çıkan bir ailenin fark ettiği erkek cesedinin parmak izinden kimliğinin Semih Sevim'e ait olduğunu belirledi. Yapılan ilk incelemenin ardından, ailesiyle irtibat kuruldu ve Sevim'in Tokat'ta ikamet ettiği, ancak kendisinden haber alınmadığı için kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi. Semih Sevim'in İstanbul’da görüştüğü kişilerin ifadeleri, kullandığı sosyal medya hesapları ve plaka tanıma sistemi (PTS) üzerinden, öldürülmeden önceki iletişim ve hareket trafiği belirlendi. Olayda şüphesi olduğu değerlendirilenlere yönelik olarak 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapan jandarma ekipleri; Sevim'in eski kız arkadaşı Seçil Çiftçi’nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi. Ekipler, sosyal medya hesaplarından Sevim'i tehdit ettiği üzerine, evinde uyuşturucu da bulduğu Seçil Çiftçi’yi gözaltına aldı. Çiftçi ifadesinde eski erkek arkadaşı Semih Sevim ile ayrıldıklarını, ancak kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinden aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü, sonra cesedi babası Cemal Çiftçi ile birlikte Sancaktepe'de ormana bıraktıklarını itiraf etti. Seçil ve babası Cemal Çiftçi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.