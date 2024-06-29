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        Tokat'ta, apartmanın alt katındaki elektrikçide çıkan yangın korkuttu

        TOKAT'ta 6 katlı apartmanın altında bulunan elektrikçide çıkan yangın korkuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 00:25 Güncelleme: 29.06.2024 - 00:30
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        Tokat'ta, apartmanın alt katındaki elektrikçide çıkan yangın korkuttu
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        TOKAT'ta 6 katlı apartmanın altında bulunan elektrikçide çıkan yangın korkuttu. 

        Yangın, saat 21.00 sıralarında Behzat Bulvarı'ndaki bir apartmanın alt katında bulunan elektrikçide meydana geldi. Dükkandan çıkan duman bütün binayı sararken, bölgede panik yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaptığı çalışma ile kısa sürede söndürüldü. İş yerinde inceleme yapan ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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