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        Çocukların üzerinde oynadıkları traktör hareket edip devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        TOKAT'ta üzerinde oynadıkları traktörün hareket edip bahçe duvarından düşmesi sonucu Duran Efe K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 09:55 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:00
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        Çocukların üzerinde oynadıkları traktör hareket edip devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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        TOKAT'ta üzerinde oynadıkları traktörün hareket edip bahçe duvarından düşmesi sonucu Duran Efe K. (10) hayatını kaybetti, Y.K. (14) ise ağır yaralandı.

        Kaza, dün saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Semerci köyünde meydana geldi. Duran Efe K. ve arkadaşı Y.K. (14) evlerinin önündeki 60 EZ 388 plakalı traktörün üzerinde oynamaya başladı. Bu sırada traktör hareket ederek 2 metrelik bahçe duvarından düştü. Duran Efe K., olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Y.K. ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Y. K., ekipler tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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