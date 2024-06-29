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        Tokat'ta ekili 10 dönüm buğday yandı

        TOKAT'ta, özel bir tarım işletmesinin buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:42 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:45
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        Tokat'ta ekili 10 dönüm buğday yandı
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        TOKAT'ta, özel bir tarım işletmesinin buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ekili 10 dönüm buğday yandı.

        Tokat-Turhal kara yolundaki özel bir tarım işletmesine ait buğday tarlasında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören işletme çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen Turhal Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 90 dönümlük ekili buğday tarlasının 10 dönümünün zarar gördüğü tespit edildi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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