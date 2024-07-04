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        Tokat'ta iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü

        TOKAT'ta aynı yöne giden iki motosikletin çarpıştığı kazada Mehmet Aydın (21) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 14:18 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:18
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        Tokat'ta iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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        TOKAT'ta aynı yöne giden iki motosikletin çarpıştığı kazada Mehmet Aydın (21) hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam Tokat-Niksar kara yolu Bakışlı köyü mevkiinde meydana geldi. Tokat yönüne giden İsmail Ortatepe (21) yönetimindeki 60 ABZ 333 motosiklet, aynı yöne giden arkadaşı Mehmet Aydın'ın kullandığı 60 DF 371 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada yere düşüp sürüklenen Mehmet Aydın ağır, diğer sürücü ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarmanın kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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