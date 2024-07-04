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        Tokat'ta anız yangınında 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü

        TOKAT'ın Turhal ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ve köylülerin yardımıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:43 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:45
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        Tokat'ta anız yangınında 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü
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        TOKAT'ın Turhal ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ve köylülerin yardımıyla söndürüldü. Yangında 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

        Turhal ilçesi Yazıtepe köyünde tarım arazisinde, saat 14.00 sıralarında, anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler ve köylülerin de yardımıyla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

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        Galeri
        Galeri

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