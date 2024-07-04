Tokat'ta anız yangınında 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Turhal ilçesi Yazıtepe köyünde tarım arazisinde, saat 14.00 sıralarında, anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler ve köylülerin de yardımıyla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

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