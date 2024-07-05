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        Tokat'ta sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

        TOKAT'ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele neden olurken, cadde ve sokaklar göle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 22:16 Güncelleme: 05.07.2024 - 22:20
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        Tokat'ta sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
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        TOKAT'ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele neden olurken, cadde ve sokaklar göle döndü. 

        Zile ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, ilçe merkezinde de su seviyesi kaldırımlara kadar yükseldi, araç sürücüleri ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Zile Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarları açmak ve yağmur sularını tahliye etmek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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