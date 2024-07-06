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        Ciple otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        TOKAT'ın Turhal ilçesinde ciple otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 09:04 Güncelleme: 06.07.2024 - 09:10
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        Ciple otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        TOKAT'ın Turhal ilçesinde ciple otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Turhal- Zile kara yolu Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Zile yönüne giden Mehmet İhsan Akgöz (43) idaresindeki 60 AFC 191 plakalı cip ile karşı yönden gelen Yasin Çınar (27) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Turhal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yasin Çınar kurtarılamadı.

        Kaza sonra mahalleli, Turhal- Zile kara yolunu trafiğe kapatarak oturma eylemi yaptı. Olay yerine gelen Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural ile görüşen mahalleli, 30 dakika sonra yolu ulaşıma açtı.

        Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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