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        Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        TOKAT'ta kontrolden çıkan hafif ticari aracın Emniyet Müdürlüğü bahçesine uçtuğu kazada, sürücü Ebubekir Sezer (63) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 14:00 Güncelleme: 10.07.2024 - 14:05
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        Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        TOKAT'ta kontrolden çıkan hafif ticari aracın Emniyet Müdürlüğü bahçesine uçtuğu kazada, sürücü Ebubekir Sezer (63) yaralandı.

        Kaza, Tokat-Niksar kara yolundaki İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Ebubekir Sezer’in kontrolünü yitirdiği 60 AED 4964 plakalı hafif ticari araç, Emniyet Müdürlüğü nizamiyesinin yaklaşık 50 metre yanındaki duvardan tel örgüleri aşarak bahçeye uçtu. Bahçedeki, ağaçları deviren hafif ticari aracın yaralanan sürücüsü Sezer'e nöbetteki polisler müdahale etti. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı sürücü, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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