Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Kaza, Tokat-Niksar kara yolundaki İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Ebubekir Sezer’in kontrolünü yitirdiği 60 AED 4964 plakalı hafif ticari araç, Emniyet Müdürlüğü nizamiyesinin yaklaşık 50 metre yanındaki duvardan tel örgüleri aşarak bahçeye uçtu. Bahçedeki, ağaçları deviren hafif ticari aracın yaralanan sürücüsü Sezer'e nöbetteki polisler müdahale etti. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı sürücü, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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