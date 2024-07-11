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        Tokat'ta iki grup arasındaki silahlı çatışmada 3 kişi tutuklandı

        TOKAT'ta, iki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:11 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:15
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        Tokat'ta iki grup arasındaki silahlı çatışmada 3 kişi tutuklandı
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        TOKAT'ta, iki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

        Olay, 9 Temmuz'da kent merkezinde meydana geldi. İki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 7 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı belirlenen 3 tabanca ve1 av tüfeği ile 28 mermi ve 33 fişeğe el konuldu.

        Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A., U.D. ve F.G. tutuklandı, 4 kişi ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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