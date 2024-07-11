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        Evine kurduğu düzenekle Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltı

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde evine kurduğu düzenekle saksılarda Hint keneviri yetiştirip uyuşturucu imal eden Serdar Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:21 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:25
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        Evine kurduğu düzenekle Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltı
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde evine kurduğu düzenekle saksılarda Hint keneviri yetiştirip uyuşturucu imal eden Serdar Ö. (45), polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin evde kurduğu düzenek kameralara yansıdı.

        Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylar süren titiz çalışmanın ardından Erbaa ilçe merkezinde bir evde kenevir yetiştirilip, uyuşturucu satıldığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, odanın birinin kenevir yetiştirmek için özel olarak hazırlandığını belirledi. Odada bitki yetiştirmek için kullanılan ışıklandırma sistemi ve havalandırma düzeneği bulan polis, evin sahibi Serdar Ö.’yü gözaltına aldı. Evde kurutulmuş 600 gram esrar, saksılarda yetiştirilen 23 kök Hint keneviri, hassas terazi, termometre ve ışıklandırma sistemi ele geçirildi. Serdar Ö.’nün evde yaptığı düzenek, cep telefonu ile görüntülendi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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        Galeri

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