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        Evine kurduğu düzenekle Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltı (2)

        ADLİKONTROLLE SERBESTEmniyetteki işlemlerinin ardından Serdar Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 16:37 Güncelleme: 11.07.2024 - 16:40
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        Evine kurduğu düzenekle Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltı (2)
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        ADLİKONTROLLE SERBEST

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Serdar Ö., adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde, "Kimyasal satanları da çekin" diye bağıran Serdar Ö., çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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