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        Elektrik direğindeki baz istasyonunu onarırken bayıldı, AFAD ve İtfaiye kurtardı

        TOKAT'ın Zile ilçesinde elektrik direğindeki arızalı baz istasyonunu onarırken bayılan Selim Akala'yı (32) AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 16:24 Güncelleme: 13.07.2024 - 16:30
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        Elektrik direğindeki baz istasyonunu onarırken bayıldı, AFAD ve İtfaiye kurtardı
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        TOKAT'ın Zile ilçesinde elektrik direğindeki arızalı baz istasyonunu onarırken bayılan Selim Akala’yı (32) AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

        Olay saat 12.00 sıralarında Zile ilçesi Nakkaş Mahallesi'nde yaşandı. Selim Akala, arızalı baz istasyonunun bulunduğu elektrik direğine çıktı. Akala, 45 metre yükseklikte arızayı gidermek için çalışırken sıcaktan aniden bayıldı. Çalışma arkadaşları durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, Zile Belediyesi itfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilen Akala’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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