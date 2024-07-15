Tokat'ta yamaç paraşütü yarışması başladı

Tokat'ta bin 600 metre yükseklikte bulunan Topçam Yaylası'nda düzenlenen Recep Yazıcıoğlu XC Open Tokat Yamaç Paraşütü Yarışmaları başladı.

Recep Yazıcıoğlu XC Open Tokat Yamaç Paraşütü Yarışmaları, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Tokat İl Özel İdaresi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenleniyor. Tokat'ta bin 600 metre yükseklikte bulunan Topçam Yaylası'nda gerçekleştirilen ve 6 gün sürecek olan yamaç paraşütü mesafe yarışmasına 30 yabancı, 72 yerli ve 8 milli sporcu olmak üzere 128 sporcu katıldı. Yarışmanın startını Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile birlikte protokol üyeleri verdi. Başkan Yazıcıoğlu konuşmasında, ''Doğa sporları aşığı bir babanın evladı olarak, Tokat Belediye Başkanı olduğum günden itibaren benimde doğa sporlarına çok büyük bir ilgim var. Bu tarz etkinliklerin en önemli amacı da bulunduğu ili tanıtmak. Biz şuanda 110 sporcuyla XC Open Recep Yazıcıoğlu Yamaç Paraşütü etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikleri ilerleyen yıllarda daha da artıracağız. Amacımız hem spora destek olmak gençlerimize örnek teşkil etmek. Aynı zamanda da Tokat'ımızın tanıtımına büyük bir katkı sağlayacak'' dedi.