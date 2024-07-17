Evindeki saksıların ardından tarlasında da Hint keneviri yetiştirdiği ortaya çıkınca tutuklandı

TOKAT'ta evine kurduğu düzenekle saksılarda Hint keneviri yetiştirip uyuşturucu imal eden Serdar Önal (45), adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından köydeki tarlasına da Hint keneviri ektiği tespit edilince tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Temmuz'da, Erbaa ilçesi merkezindeki bir evde kenevir yetiştirilip uyuşturucu satıldığını tespit etti. Eve operasyon gerçekleştiren ekipler, odanın birinin kenevir yetiştirmek için özel olarak hazırlandığını belirledi. Odada bitki yetiştirmek için kullanılan ışıklandırma sistemi ve havalandırma düzeneği bulan polis, evin sahibi Serdar Önal'ı gözaltına aldı. Evde kurutulmuş 600 gram esrar, saksılarda yetiştirilen 23 kök Hint keneviri, hassas terazi, termometre ve ışıklandırma sistemi ele geçirildi. Önal'ın evde yaptığı düzenek, cep telefonuyla görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Serdar Önal adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde, 'Kimyasal satanları da çekin' diye gazetecilere bağıran Serdar Önal, 11 Temmuz'da çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.