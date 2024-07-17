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        Evindeki saksıların ardından tarlasında da Hint keneviri yetiştirdiği ortaya çıkınca tutuklandı

        TOKAT'ta evine kurduğu düzenekle saksılarda Hint keneviri yetiştirip uyuşturucu imal eden Serdar Önal (45), adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından köydeki tarlasına da Hint keneviri ektiği tespit edilince tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 13:08 Güncelleme: 17.07.2024 - 13:10
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        Evindeki saksıların ardından tarlasında da Hint keneviri yetiştirdiği ortaya çıkınca tutuklandı
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        TOKAT'ta evine kurduğu düzenekle saksılarda Hint keneviri yetiştirip uyuşturucu imal eden Serdar Önal (45), adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından köydeki tarlasına da Hint keneviri ektiği tespit edilince tutuklandı.

        Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Temmuz'da, Erbaa ilçesi merkezindeki bir evde kenevir yetiştirilip uyuşturucu satıldığını tespit etti. Eve operasyon gerçekleştiren ekipler, odanın birinin kenevir yetiştirmek için özel olarak hazırlandığını belirledi. Odada bitki yetiştirmek için kullanılan ışıklandırma sistemi ve havalandırma düzeneği bulan polis, evin sahibi Serdar Önal'ı gözaltına aldı. Evde kurutulmuş 600 gram esrar, saksılarda yetiştirilen 23 kök Hint keneviri, hassas terazi, termometre ve ışıklandırma sistemi ele geçirildi. Önal'ın evde yaptığı düzenek, cep telefonuyla görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Serdar Önal adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde, 'Kimyasal satanları da çekin' diye gazetecilere bağıran Serdar Önal, 11 Temmuz'da çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelinin serbest kalmasının ardından takibini sürdüren polis ekipleri, Serdar Önal'ın, ilçede İkizce köyündeki tarlasına da Hint keneviri ektiğini belirleyerek, dün tekrar operasyon düzenlendi. Önal'ın tarlası ve köydeki evinde yapılan aramada, 10'u kurutulmaya hazır 104 kök Hint keneviri ele geçirildi. Dün tekrar gözaltına alınan Serdar Önal, çıkarıldığı hakimlik tarafından 'Uyuşturucu imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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