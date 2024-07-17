Freni boşalan kamyon yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi: 2 yaralı

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde freni boşalan kamyon yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Zovallıçukur köyü yakınlarında meydana geldi. Erhan Kökçü yönetiminde özel bir şirkete ait 60 ABN 017 plakalı hafriyat yüklü kamyon, freninin boşalması sonucu önce yol kenarındaki ağaç ve direklere çarparak durabildi. Kazada kamyon şoförü ile yanındaki Alper Ölmez yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.