Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Freni boşalan kamyon yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi: 2 yaralı

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde freni boşalan kamyon yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 18:48 Güncelleme: 17.07.2024 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Freni boşalan kamyon yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi: 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde freni boşalan kamyon yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Zovallıçukur köyü yakınlarında meydana geldi. Erhan Kökçü yönetiminde özel bir şirkete ait 60 ABN 017 plakalı hafriyat yüklü kamyon, freninin boşalması sonucu önce yol kenarındaki ağaç ve direklere çarparak durabildi. Kazada kamyon şoförü ile yanındaki Alper Ölmez yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi

        Benzer Haberler

        Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan zanlı tarlasında uyuşturucu bulunu...
        Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan zanlı tarlasında uyuşturucu bulunu...
        Niksar'da "jeotermal enerji kaynaklı seracılığın geliştirilmesi" için topla...
        Niksar'da "jeotermal enerji kaynaklı seracılığın geliştirilmesi" için topla...
        Niksar Devlet Hastanesi için otopark yapımına başlandı
        Niksar Devlet Hastanesi için otopark yapımına başlandı
        Evindeki saksıların ardından tarlasında da Hint keneviri yetiştirdiği ortay...
        Evindeki saksıların ardından tarlasında da Hint keneviri yetiştirdiği ortay...
        Elazığ'a atanan Tokat Valisi Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Çömen'i ziyaret ett...
        Elazığ'a atanan Tokat Valisi Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Çömen'i ziyaret ett...
        Yeşilin tüm tonlarını barındıran Çamiçi Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor
        Yeşilin tüm tonlarını barındıran Çamiçi Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor