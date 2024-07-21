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        Yeşilırmak'ta boğuldu

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Yeşilırmak'ta serinlemek için suya giren Sinan Öztürk (24) boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 21:39 Güncelleme: 21.07.2024 - 21:40
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        Yeşilırmak'ta boğuldu
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Yeşilırmak’ta serinlemek için suya giren Sinan Öztürk (24) boğuldu.

        Olay bugün saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Kale köyü yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için Yeşilırmak’a giren Sinan Öztürk bir süre sonra suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler suda kaybolan Öztürk’ü bulmak için arama çalışması başlattı. 4 saat süren arama çalışmalarının ardından Sinan Öztürk suya girdiği noktadan yaklaşık 50 metre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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