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        Tokat'ta çinko yüklü TIR, alev alev yandı

        TOKAT'ın Niksar ilçesinde çinko yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:32 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:35
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        Tokat'ta çinko yüklü TIR, alev alev yandı
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        TOKAT'ın Niksar ilçesinde çinko yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. TIR kullanılamaz hale gelirken, aracın alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

        İran'dan Kocaeli'nin Gebze ilçesine giden 76 DF 208 plakalı, Adem Servan yönetimindeki çinko yüklü TIR'ın motor bölümünde, saat 09.30 sıralarında D-100 kara yolu Kümbetli köyü yakınlarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine Erbaa ve Niksar itfaiye ekipleri, sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. TIR kullanılamaz hale gelirken, taşınan yük de zarar gördü. Diğer yandan TIR'ın alev alev yandığı anlar, yoldan geçenler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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