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        Tokat'ta otomobil karşı şeride geçip motosiklete çarptı: 2 yaralı

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil motosiklete, ardından da park halindeki otomobillere çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 02:22 Güncelleme: 24.07.2024 - 02:25
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        Tokat'ta otomobil karşı şeride geçip motosiklete çarptı: 2 yaralı
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil motosiklete, ardından da park halindeki otomobillere çarptı. Kazada devrilen motosikletten savrularak metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kaza gece yarısı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erek Caddesi’nde meydana geldi. Erek Caddesi’nden Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı istikametine giden Ömer Faruk Çetin (23) yönetimindeki 60 FE 007 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçti. Otomobil önce karşı yönden gelen Efehan Kılıç (15) yönetimindeki 60 AEJ 302 plakalı motosiklete ardından park halindeki otomobillere ve sonrasında oto yıkama dükkanın duvarına çarparak durabildi. Kazada devrilen motosikletten savrularak metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 yaralı buradaki ilk müdahalelerinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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