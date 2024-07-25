Tokat'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
TOKAT'ın Sulusaray ilçesinde 4.
TOKAT'ın Sulusaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanlığı verilerine göre, saat 23.20'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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