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        Eski ve yeni muhtarın silahlı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

        TOKAT'ta Madas köyü muhtarı Dursun Dezin, çıkan kavgada eski köy muhtarı Mustafa Ceylan'ı öldürüp, kızı Tülay Ceylan'ı ise yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 15:53 Güncelleme: 25.07.2024 - 15:55
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        Eski ve yeni muhtarın silahlı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
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        TOKAT’ta Madas köyü muhtarı Dursun Dezin, çıkan kavgada eski köy muhtarı Mustafa Ceylan’ı öldürüp, kızı Tülay Ceylan’ı ise yaraladı. Tülay Ceylan ile kendisi de silahla bacağından yaralanan Dursun Dezin, hastanede tedaviye alındı.

        Olay, saat 13.30 sıralarında merkeze bağlı Madas köyünde meydana geldi. Tarlada sulama meselesi yüzünden köy muhtarı Dursun Dezin ile eski muhtar Mustafa Ceylan arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar, tabancalarla birbirine ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Mustafa Ceylan ile kızı Tülay Ceylan ve Dursun Dezin yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Ceylan doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Olayı haber alıp Tokat Devlet Hastanesi önüne gelen tarafların yakınları arasında arbede yaşandı. Olaya müdahale edip tarafları ayıran polis ekipleri, hastane önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

        Yaralılardan Tülay Ceylan’ın durumunun ağır olduğu, Dursun Dezin'in ise bacağından yaralandığı bildirildi.

        Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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