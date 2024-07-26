Tokat'ta Hac Dağındaki örtü yangını büyümeden söndürüldü

Yangın saat 23.00 sıralarında kent merkezinde Alipaşa ve Cemalettin mahalleleri arasında bulunan Hac Dağında çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede otluk ve çalılık alanda büyüyen yangına, Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 5 dönümlük alandaki örtüyü küle çevirdi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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