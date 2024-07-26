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        Tokat'ta Hac Dağındaki örtü yangını büyümeden söndürüldü

        TOKAT'ta kent merkezinde bulunan Hac Dağı'nda çıkan örtü yangını kısa sürede söndürüldüYangın saat 23.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 00:35 Güncelleme: 26.07.2024 - 00:40
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        Tokat'ta Hac Dağındaki örtü yangını büyümeden söndürüldü
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        TOKAT’ta kent merkezinde bulunan Hac Dağı’nda çıkan örtü yangını kısa sürede söndürüldü

        Yangın saat 23.00 sıralarında kent merkezinde Alipaşa ve Cemalettin mahalleleri arasında bulunan Hac Dağında çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede otluk ve çalılık alanda büyüyen yangına, Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 5 dönümlük alandaki örtüyü küle çevirdi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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