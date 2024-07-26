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        Eski muhtarı öldüren muhtar ile oğlu adliyede

        TOKAT'ta kavgada eski muhtar Mustafa Ceylan'ı (59) öldürüp, kızı Tülay Ceylan'ı (20) da yaralayan, kendisi de tabancayla bacağından yaralanan muhtar Madas köyü muhtarı Dursun Dezin (57) tedavisinin ardından olaya karıştığı iddia edilen oğlu Ahmet Dezin ile birlikte gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 10:44 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:50
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        Eski muhtarı öldüren muhtar ile oğlu adliyede
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        TOKAT’ta kavgada eski muhtar Mustafa Ceylan’ı (59) öldürüp, kızı Tülay Ceylan’ı (20) da yaralayan, kendisi de tabancayla bacağından yaralanan muhtar Madas köyü muhtarı Dursun Dezin (57) tedavisinin ardından olaya karıştığı iddia edilen oğlu Ahmet Dezin ile birlikte gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından baba ve oğlu bu sabah adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün merkeze bağlı Madas köyünde meydana geldi. Tarlada sulama meselesi yüzünden köy muhtarı Dursun Dezin ile eski muhtar Mustafa Ceylan arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar, tabancalarla birbirine ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Mustafa Ceylan ile kızı Tülay Ceylan ve Dursun Dezin yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Ceylan doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ağır yaralanan Tülay Ceylan’ın ise hastanede tedavisi sürüyor.

        Bacağından yaralanan Dursun Dezin tedavisinin ardından olaya karıştığı tespit edilen oğlu Ahmet Dezin ile birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan Dursun Dezin ve oğlu Ahmet Dezin yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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