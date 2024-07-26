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        Eski muhtarı öldüren muhtar ile oğlu adliyede (2)

        BABA-OĞUL TUTUKLANDIJandarmadaki sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen baba Dursun ile oğlu Ahmet Dezin, sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak, ceza evine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 20:04 Güncelleme: 26.07.2024 - 20:04
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        Eski muhtarı öldüren muhtar ile oğlu adliyede (2)
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        BABA-OĞUL TUTUKLANDI

        Jandarmadaki sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen baba Dursun ile oğlu Ahmet Dezin, sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak, ceza evine gönderildi. Olayda yaşamını yitiren Mustafa Ceylan ise öğle namazı sonrası Madas köyünde toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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