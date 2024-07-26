Eski muhtarı öldüren muhtar ile oğlu adliyede (2)

Jandarmadaki sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen baba Dursun ile oğlu Ahmet Dezin, sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak, ceza evine gönderildi. Olayda yaşamını yitiren Mustafa Ceylan ise öğle namazı sonrası Madas köyünde toprağa verildi.

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