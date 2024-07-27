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        Tokat'ta kontrolden çıkan otomobil uçuruma düştü: 2 yaralı

        TOKAT'ta kontrolden çıkan otomobil, uçuruma düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 21:04 Güncelleme: 27.07.2024 - 21:10
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        Tokat'ta kontrolden çıkan otomobil uçuruma düştü: 2 yaralı
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        TOKAT'ta kontrolden çıkan otomobil, uçuruma düştü. Kaza da 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Tokat - Ordu karayolu üzerinde bulunan Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü köyü kavşağı mevkinde meydana geldi. Sürücü Nejdet Tagraf'ın (30) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 50 metrelik uçuruma düştü. Yan yatarak duran otomobildeki sürücü Nejdet Tagraf ve Cemile Tagraf yaralandı. Durumun 112’ye bildirmesi ile birlikte bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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