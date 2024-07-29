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        Bir kişinin öldüğü Atatürk tartışmasında canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı

        SOSYAL medyada Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tartıştığı Vesile Yiğit'in eşi İsak Yiğit'i (50), evinin önünde çıkan tartışmada öldüren Mustafa Günel tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 18:34 Güncelleme: 29.07.2024 - 18:40
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        Bir kişinin öldüğü Atatürk tartışmasında canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı
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        SOSYAL medyada Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tartıştığı Vesile Yiğit'in eşi İsak Yiğit'i (50), evinin önünde çıkan tartışmada öldüren Mustafa Günel tutuklandı. Vesile Yiğit'in olay anında sosyal medyadan yaptığı canlı yayının görüntüleri de ortaya çıktı.

        Olay, 27 Temmuz'da Zile ilçesinde meydana geldi. İlçede oturan evli ve 1 çocuk babası Mustafa Günel, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Vesile Yiğit'i, Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla eleştirdi. İkili arasındaki sürtüşme, küfürlü tartışmaya dönüştü. Sosyal medyadaki tartışma sonrası Mustafa Günel, Vesile Yiğit'e Tokat'ın Zile ilçesinde oturduğunu belirterek, evinin konumunu attı. Mersin'de yaşayan Vesile Yiğit, eşi İsak Yiğit (50), oğlu Hakan Yiğit (20), Halil İbrahim Yeşil (20) ve Caner Gündüzlü (21) ile birlikte otomobille Mustafa Günel'in oturduğu adrese geldi.

        EVİNİN ÖNÜNDE DARBEDİLİNCE TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

        Sosyal medyada tartıştığı kişilerin evinin önüne geldiği gören Günel, aşağıya indi. Taraflar arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Aldığı darbelerle yaralanan Mustafa Günel, evinden aldığı av tüfeği ile ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği İsak Yiğit, kanlar içerisinde yere yığıldı. Yakınları ise otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsak Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Mustafa Günel tutuklanırken, İsak Yiğit'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Mersin'e gönderildi.

        'EVİMİN ÖNÜNDE BENİ DARBETTİLER'

        Mustafa Günel, ifadesinde, "Vesile Yiğit, sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret ediyordu. Bu nedenle tartıştık. Sonra yakınları ile birlikte Mersin'den Zile'ye gelip, evimin önünde beni darbettiler" dedi. Adliyeye sevk edilen Mustafa Günel tutuklandı.

        Öte yandan Vesile Yiğit'in olay anında sosyal medyadan yaptığı canlı yayının görüntüleri ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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