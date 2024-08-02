Çocuklar 'Özgür Filistin' için Yeşilırmak'a 3 bin kağıttan gemi bıraktı

TOKAT'ta Filistin Dayanışma Grubu tarafından, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının 300'ncü gününde çocuklar tarafından Yeşilırmak'a 'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganıyla 3 bin kağıt gemi bırakıldı, İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulüm ve katliam kınandı.

Tokat Milli İrade Platformu Filistin Dayanışma Grubu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çocuklar ile İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıların 300'ncü gününde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da katıldı.

Grup adına basın açıklaması yapan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, şunları söyledi:

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği, tarihte eşi benzeri görülmemiş soykırımın 300'ncü gününe denk gelen bu günde, 3 bin çocuğumuzla birlikte 3 bin kağıttan gemiyi 'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganıyla Yeşilırmak'a bırakıyoruz. Bu etkinlik, sembolik olmanın ötesinde, Filistinli kardeşlerimize olan desteğimizin, mazlumun yanında durma kararlılığımızın ve adalet arayışımızın bir göstergesidir. İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulmü ve katliamı şiddetle kınadık. Bir kere daha burada tek yürek ve gür seslerimizle lanetliyoruz. Her gün artan ölümler, yaşanan dramlar ve yıkılan hayatlar bizleri derinden yaralamaktadır. Bugün burada toplanarak, dünyaya bir kez daha bu haksızlığa, zulme ve bir milletin topyekûn yok edilmesine karşı sesimizi yükseltiyoruz. Ayrıca, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak kullandığı ifadeleri ve benzetmeyi de şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, adaletin ve barışın savunucusu olarak, dünya çapında mazlumların sesi olmuştur ve olmaya devam edecektir. İsrail Dışişleri Bakanı'nın bu mesnetsiz benzetmesini şiddetle reddediyor, kendisini uluslararası diplomasi kurallarına uymaya ve hepsinden öte edebini takınmaya, haddini bilmeye davet ediyoruz. Türkiye, her zaman mazlumun ve haklının yanında yer almış, adalet ve barış için mücadele etmiştir. Bu tür çirkin ve asılsız benzetmeler, Türkiye'nin haklı mücadelesini karalamaya yetmez."