Tokat'ta köylüler, maden arama çalışmasını protesto etti

TOKAT'ın merkeze bağlı Şehitler köyünde yaşayanlar, özel firmanın maden arama çalışmalarını kent merkezinde yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti.

Merkeze bağlı Şehitler köyünde özel bir madencilik firmasının başlattığı değerli maden arama çalışması, bölge halkının tepkisi çekti. Yaklaşık 350 kişi, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı ve burada yaptıkları basın açıklamasıyla durumu protesto etti. Basın açıklamasına İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları ve bölge halkı katıldı.