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        Tokat'ta köylüler, maden arama çalışmasını protesto etti

        TOKAT'ın merkeze bağlı Şehitler köyünde yaşayanlar, özel firmanın maden arama çalışmalarını kent merkezinde yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 14:12 Güncelleme: 03.08.2024 - 14:15
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        Tokat'ta köylüler, maden arama çalışmasını protesto etti
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        TOKAT'ın merkeze bağlı Şehitler köyünde yaşayanlar, özel firmanın maden arama çalışmalarını kent merkezinde yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti.

        Merkeze bağlı Şehitler köyünde özel bir madencilik firmasının başlattığı değerli maden arama çalışması, bölge halkının tepkisi çekti. Yaklaşık 350 kişi, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı ve burada yaptıkları basın açıklamasıyla durumu protesto etti. Basın açıklamasına İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları ve bölge halkı katıldı.

        Köylüler adına açıklamayı yapan Halil Bakan, "Tokat ve çevresinde, toplam 937 adet 4'üncü grup maden arama ruhsatı bulunmaktadır. Tokat ilinin ve çevresinin yüzde 46'sı madene ruhsatlanmıştır. Endemik bitki barındıran ormanlarımızın yüzde 44'ü, bereketli tarım alanlarımızın ise yüzde 27'si maalesef madenlerle ruhsatlandırılmıştır. Tokat Şehitler köyünde yapılmak istenen maden arama girişimi de 'puzzle'ın sadece bir parçasıdır. Ancak hayata geçirilmek istenen yer Tokat'ın en stratejik noktalarından birisidir. Yaklaşık 30 köyün su havzasını etkileyecek maden, Tokat'ın en yoğun ormanlarını, en geniş yaylalarını tehdit etmektedir" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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